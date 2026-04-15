Путин призвал уполномоченных помогать подросткам в сложной жизненной ситуации

Уполномоченные по правам ребенка уделяют много внимания помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и это отрадно. Об этом заявил президент Владимир Путин в приветственной телеграмме участникам съезда детских омбудсменов, который проходит в Уфе.

«Исключительно важно поддерживать таких ребят, создавать необходимые условия для их самореализации, раскрытия талантов и способностей в творчестве, спорте, науке, в других сферах», — подчеркнул глава государства.

Он выразил надежду, что съезд пройдет конструктивно и позволит выработать много полезных предложений.

Накануне Путин подписал указ о назначении уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой председателем Фонда защиты детей. Эту должность она будет занимать по совместительству.