Российский лидер Владимир Путин присвоил Академии ФСБ имя Феликса Дзержинского. Указ об этом разместили на сайте официального публикования правовых актов.

«Присвоить федеральному государственному казенному образовательному учреждению высшего образования „Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации“ почетное наименование „имени Ф. Э. Дзержинского“», — написано в документе.

Теперь его будут именовать как федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего образования «Академия Федеральной службы безопасности Российской Федерации имени Ф. Э. Дзержинского».

В указе подчеркнули, что почетное наименование дали в связи с заслугами сотрудников академии в подготовке кадров для органов ФСБ, а также с учетом выдающейся роли Феликса Дзержинского в обеспечении государственной безопасности.

Ранее Путин дал поручение правительству проработать вопрос о переименовании наименования «среднее профессиональное образование». Кроме того, президент поручил внедрить перечни и реестры типов профессий и профстандартов, обеспечив их увязку со списками специальностей в образовательной системе.