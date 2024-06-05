Путин посетит Царское Село и Царскосельский лицей

Президент Владимир Путин приедет в Царское Село, где ознакомится с выставкой, посвященной 225-летию Александра Пушкина. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его процитировало РИА «Новости».

Он отметил, что глава государства весь день проведет в Санкт-Петербурге, а вечером отправится в Царское Село.

По словам Пескова, в музее Царскосельского лицея проходит феноменальная экспозиция. Пресс-секретарь Путина также напомнил, что 225-я годовщина великого поэта является важной датой для русской культуры.

Официальный представитель Кремля также рассказал подробности грядущей встречи российского лидера с представителями редакций крупнейших международных агентств. Он подчеркнул, что среди них будут и журналисты из недружественных стран.