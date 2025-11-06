Путин поручил создать стратегию развития спортивной медицины

Федеральному правительству и регионам необходимо создать стратегию развития спортивной медицины. Такое поручение на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта дал президент России Владимир Путин.

Он подчеркнул, что в документе нужно прописать дальнейшие пути развития медицины в спортивной сфере на ближайшие пять лет.

«Задачи врачебно-физкультурной деятельности в спорте в целом следует утвердить в стратегии развития спортивной медицины до 2030 года», — заявил Путин.

Президент попросил подключиться к формированию документа правительство, Федеральное медико-биологическое агентство и региональные власти.

Сегодня же в ходе выступления на пленарном заседании форума «Россия — спортивная держава» президент России Владимир Путин раскритиковал использование спорта и культуры в качестве инструмента в геополитических конфликтах.

Глава государства подчеркнул, что российские спортсмены имеют такое же право на международные турниры, как и атлеты из других стран.