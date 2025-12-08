Путин поручил начать реализовывать программу структурной перестройки экономики

Президент Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поручил незамедлительно приступить к реализации программы структурной перестройки экономики. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«Как мы договорились, правительство подготовило план структурных изменений в экономике», — отметил президент.

По его словам, рассчитанный до 2030 года план подразумевает создание современных и хорошо оплачиваемых рабочих мест в высокотехнологичных отраслях, а также рост потребления отечественных товаров. Глава государства попросил незамедлительно приступить к реализации программы, чтобы в конце следующего года сформулировать платформу для выхода на темп роста отечественной экономики не ниже мировых.

Российский лидер назвал нацпроекты ключевыми инструментами достижения национальных целей и обратил внимание, что для их полноформатного запуска уже определили источники финансирования, сформулировали нормативную базу и организовали цифровой мониторинг результатов с учетом результатов социологических опросов.