Путин поручил изучить практику высоких штрафов для самозанятых

Президент России Владимир Путин поручил правительству изучить практику применения высоких штрафов к самозанятым при выполнении договоров гражданско-правового характера (ГПХ). Информация появилась на сайте Кремля.

Поручение глава государства дал после заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Проанализировать практику установления хозяйствующими субъектами в гражданско-правовых договорах чрезмерных санкций, в том числе штрафов, в отношении самозанятых», — говорится в распоряжении президента.

По итогам анализа, при необходимости, кабмину нужно внести изменения в законодательство России, чтобы ограничить эту практику.

Также Путин поручил внести изменения в законодательство России, чтобы распространить механизм «кредитных каникул» на участников специальной военной операции.

