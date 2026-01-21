Путин поручил федеральным и местным властям быть готовыми к морозам и снегопадам

В конце недели в европейской части России ожидаются сильные морозы и снегопады. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с правительством в режиме видеоконференции.

«Поэтому нужно быть обязательно готовыми к такому развитию ситуации», — подчеркнул он.

Отдельно Путин поручил министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину оперативно проработать вопросы уборки снега.

Перед этим на совещании выступил губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Он рассказал, что ситуация в регионе нормализуется и находится под контролем, и поблагодарил правительство и МЧС за помощь.

«Следующий мощный снегопад может подойти уже на следующей неделе. Мы ведем полную подготовку», — отметил глава региона.

Ранее министр по чрезвычайным ситуациям Александр Куренков поручил перебросить на Камчатку с Сахалина дополнительную спецтехнику для борьбы с сугробами.