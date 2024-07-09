Путин пообещал многодетной семье продвинуть их песню на радио и ТВ

Путин попросил семью финалистов конкурса «Это у нас семейное» скинуть ему песню

Президент России Владимир Путин попросил семью финалистов конкурса «Это у нас семейное» отправить ему песню «Счастливчик». Он пообещал, что композицию запустят на основных ТВ-каналах и радиостанциях, сообщили журналисты РИА «Новости» .

Во время беседы с президентом финалистка конкурса Дарья Рыбачева пояснила, что ее семье удалось выиграть возможность записать песню на студии Black Star.

Ее супруг Сергей Рыбачев добавил, что их семья готова воплощать больше творческих идей и способствовать тому, чтобы на телевидении и в прессе стало больше примеров многодетных семей.

«Вы скиньте потом песню, ладно? А я попрошу, чтобы ее все-таки по основным каналам нашим погоняли, по радиостанциям», — заявил Путин.

По окончании мероприятия глава государства обратился к первому замруководителя администрации президента России Сергею Кириенко принять запись композиции от Рыбачевых.

Накануне Путин наградил народную артистку России Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. В том числе певицу удостоили медали за многолетнюю добросовестную работу.