Путин помиловал четырех осужденных женщин из Курской области

Президент Владимир Путин подписал указ о помиловании четырех жительниц Курской области, осужденных за преступления небольшой и средней тяжести. Об этом сообщил на официальной странице «ВКонтакте» региональный уполномоченный по правам человека Владимир Фирсов.

«Все они имеют положительные характеристики и полностью возместили причиненный преступлением ущерб», — подчеркнул омбудсмен.

В УФСИН Курской области подчеркнули, что помилованные были осуждены они условно за преступления небольшой или средней тяжести. У всех женщин есть несовершеннолетние дети, одна из помилованных инвалид — 1 группы.

«Все они имеют положительные характеристики и полностью погасили причиненный преступлением ущерб», — добавили в ведомстве.

Также в пресс-службе напомнили, что итоговое решение о помиловании осужденных принимает президент. При рассмотрении ходатайства учитываются характер и уровень общественной опасности преступления, поведение осужденного, срок уже отбытого наказания, возмещение ущерба, возраст, семейное положение, состояние здоровья и прочие факторы.

Последнее помилование, тоже женщины, в Курске было в 2011 году.