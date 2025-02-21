Путин поговорил по телефону с президентом Узбекистана

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с коллегой из Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры отметили позитивную динамику двустороннего сотрудничества, рост товарооборота и успешную реализацию крупных совместных проектов. Они договорились и дальше укреплять партнерство и активизировать взаимодействие по линии министерств и ведомств.
В январе министры обороны России и Узбекистана Андрей Белоусов и Шухрат Халмухамедов подписали программу стратегического партнерства в военной области на 2026-2030 годы. План сотрудничества на этот год подразумевает 50 совместных мероприятий по всем направлениям.
А в феврале протокол о сотрудничестве подписали российский генпрокурор Игорь Краснов и глава Агентства по противодействию коррупции Узбекистана Акмал Бурханов.
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