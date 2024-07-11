Путин поблагодарил Эксон за участие во встрече парламентариев стран БРИКС

Путин провел встречу со спикером Национальной ассамблеи Танзании Эксон

Фото: РИА «Новости»

В Таврическом дворце Санкт-Петербурга состоялась встреча президента России Владимира Путина с председателем Межпарламентского союза, спикером Национальной ассамблеи Танзании Тулией Эксон. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Уважаемая госпожа Эксон, прежде всего хотел бы вас поблагодарить за то, что вы сочли возможным приехать на парламентский форум БРИКС», — сказал российский лидер.

Он напомнил, что в мероприятии участвовали 400 делегатов из 18 стран. Это говорит о том, что БРИКС пользуется большим интересом и возрастающим доверием в мире. Принципы деятельности организации не могут не привлекать участников международной деятельности, добавил Путин.

Глава государства выразил уверенность, что в будущем БРИКС может получить парламентскую структуру.

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