Путин описал отношения Киева и Европы фразой про хвост и собаку

Президент России Владимир Путин заявил, что Украина оказывает значительное влияние на решения европейских стран. Об этом он сказал автору ИС «Вести» Павлу Зарубину. Фрагмент беседы показали в программе «Москва. Кремль. Путин».

«Ситуация очень странная. Потому что у меня создается впечатление, что мы имеем случай, который называется „хвост виляет собакой“, а не наоборот», — сказал президент.

Европейский союз продолжает оказывать Украине военную и финансовую поддержку. Такая политика, по словам Путина, может иметь негативные последствия для самих стран ЕС, в том числе для энергетического рынка, как это произошло после подрыва газопроводов «Северный поток».