Путин огласит послание парламенту в более поздний срок

Сдвиг сроков послания Федеральному собранию связан с тем, что президент России Владимир Путин считает оглашение его в более поздние сроки целесообразным. Об этом на брифинге сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Послание сдвигается в связи и с рабочим графиком президента, связано с тем, что сам президент считает целесообразным оглашение в более поздние сроки», — сказал он.

Песков подчеркнул, что в настоящее время дата послания не определена.



«Как только президент эту дату определит, мы проинформируем», — заключил пресс-секретарь Путина.

Президент обращается к Федеральному собранию — сенаторам и депутатам — с посланием каждый год. Согласно Конституции, глава государства в нем рассказывает о ситуации в стране, основных направлениях внешней и внутренней политики государства. В 2024 году послание состоялось 29 февраля.