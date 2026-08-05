Путин одной фразой объяснил первый номер «Единой России» на жеребьевке
Путин обсудил с Памфиловой жеребьевку партий на выборах в Госдуму
Российский лидер Владимир Путин поинтересовался у председателя Центризбиркома Эллы Памфиловой итогами жеребьевки, определившей порядок партий в бюллетене на выборах в Госдуму. Встреча прошла в Кремле.
Памфилова в беседе с главой государства отметила, что процесс жеребьевки шел честно, под присмотром наблюдателей. Первый номер получила партия «Единая Россия».
Шар с номером для выбора места вытягивал сенатор и знаменитый спортсмен Александр Карелин. Как рассказала глава ЦИК, его габариты оказались слишком велики для барабана с шарами, помочь вызвалась одна из девушек.
«Карелин привык быть первым», — прокомментировал жеребьевку Владимир Путин.
Жеребьевку порядковых номеров Центральная избирательная комиссия проводит перед крупными выборными кампаниями.
Глава ЦИК ранее объясняла, что успех фракции от номера в бюллетене не зависит. Намного более важную роль играют сами избиратели.
Выборы в Государственную думу пройдут осенью 2026 года. Впервые в них участвуют сразу 11 партий.