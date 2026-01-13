Путин обратил внимание на состояние дорог и больниц Ярославской области

Состояние дорог и больниц в Ярославской области требует серьезного решения. Об этом на встрече с губернатором региона Михаилом Евраевым заявил президент России Владимир Путин.

Так глава государства прокомментировал доклад руководителя области о подготовке полной замены парка общественного транспорта в 2026 году.

«Вопрос с дорогами все-таки стоит достаточно серьезно», — привела заявление президента пресс-служба Кремля

Евраев подтвердил, что это одна из главных проблем Ярославской области. За последнее время в регионе отремонтировали 2100 километров дорог, но объем работ еще очень большой.

«У нас и по региональным дорогам, и по муниципальным огромные планы, конечно, по ремонту дорог», — доложил губернатор.

Он отметил, что часть работ сорвалась из-за некачественных проектов, поэтому в регионе создали специальный профильный институт, который займется разработкой.

Отдельное внимание Путин обратил на состояние медицинских учреждений Ярославской области.,

«28% зданий объектов здравоохранения нуждаются в капитальном ремонте», — пояснил глава государства.

Евраев согласился с президентом и добавил, что правительство региона выделило дополнительные деньги на капитальный ремонт стационаров, а также на дворы больниц и школ.

На прошедшей в конце декабря прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией, Путин пообещал взять под контроль ситуацию с трассой Усинск — Нарьян-Мар. Обратившаяся к главе государства журналистка объяснила, что это единственная круглогодичная трасса, связывающая отдаленные северные районы с «большой землей». Она пояснила, что дорога в ужасном состоянии, и попросила передать ее в федеральное подчинение.