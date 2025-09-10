Песков объяснил повышенное внимание Путина к «Сириусу»

Повышенное внимание президента России Владимира Путина к развитию «Сириуса» связано с тем, что научно-образовательный центр появился по его инициативе и глава государства считает его личным проектом. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он напомнил, что в этом году «Сириус» отмечает свое десятилетие и продолжает развиваться.

«Это задумка президента, реализацию он держит под своим контролем, действительно, воспринимает как такой личный проект», — привело заявление Пескова РИА «Новости».

Путин в минувший вторник, 9 сентября, посетил научно-технологический университет «Сириус», где ознакомился с работой новых лабораторий, а также пообщался с молодыми учеными.

Глава государства подчеркнул, что из-за визита в Китай не смог приехать в День знаний, 1 сентября, но очень хотел увидеть основные изменения, которые произошли в «Сириусе» за последние 10 лет.