Путин назвал странным падение сельхозпроизводства Краснодарского края

Краснодарский край по итогам 2025 года показал снижение объемов сельхозпроизводства. Об этом на встрече с губернатором региона Вениамином Кондратьевым заявил президент России Владимир Путин. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава государства назвал такое положение дел странным и попросил объяснений.

Президент даже пообещал показать документы с данными растерявшемуся от вопроса Кондратьеву.

«Статистику я посмотрел за прошлый год. Все-таки там, как ни странно, снижение уровня сельхозпроизводства. Как это объяснить, что это такое? За 2025 год. Может быть, это связано с какими-то показателями?» — обратился Путин к губернатору Краснодарского края.

Кондратьев признал, что в прошлом году сельхозпредприятия региона собрали меньший объем пшеницы. К этому привели возвратные заморозки и засуха.

«Если говорить о пшенице, конечно, просели. Но в этом году почему я вам доложил про уровень запаса влаги больше метра? Это, конечно, все виды на очень серьезный — очень корректно говорю — урожай. А в прошлом году вообще не было влаги», — пояснил губернатор.

О падении урожая из-за масштабной засухи 2025 года предупреждал председатель Ассоциации фермерских хозяйств и сельхозкооперативов Краснодарского края Александр Шипулин.

Он подчеркивал, что пришедшая в регион небывалая жара привела к введению режима чрезвычайной ситуации в девяти районах. Шипулин подчеркивал, что от жары пострадали как крупные агрохолдинги, так и небольшие фермерские хозяйства.