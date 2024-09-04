Путин назвал язык Грефа и Набиуллиной «птичьим»

Президент Владимир Путин готов вмешаться в беседу главы правления Сбербанка Германа Грефа и председателя Центробанка Эльвиры Набиуллиной, несмотря на то что они общаются на «птичьем языке». Об этом он заявил на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2024), видео опубликовали журналисты кремлевского пула РИА «Новости» .

«Я готов поучаствовать в качестве посредника. Они знают друг друга уже много лет, говорят на своем „птичьем языке“ достаточно уверенно», — уточнил Путин.

Он отметил, что есть линии, через которые регулятор не переступит, но нужно эту тему тщательно обсуждать.

До этого Набиуллина и Греф в саркатической форме пообщались на тему ограничений, связанных с торговлей криптовалютой в России. Глава регулятора рассказала об успехах российской банковской отрасли и дальнейших планах структурной трансформации экономики. В ответ Греф пошутил, что лучшим содействием со стороны ЦБ было бы «не мешать».

Ранее Набиуллина заявила о борьбе с подозрительными вариантами ипотеки. По ее словам, в следующем году начнет действовать ипотечный стандарт, который исключит все непрозрачные схемы.