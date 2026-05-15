Путин назвал данные по российской экономике за март позитивными

Президент России Владимир Путин заявил о положительной динамике в российской экономике по итогам марта 2026 года. Об этом глава государства сообщил на совещании по экономическим вопросам .

«Об этом говорят позитивные статданные за март текущего года», — сказал он.

Меры, реализованные правительством в последнее время, начали приносить результат. Как сообщил глава государства со ссылкой на оценки Минэкономразвития, в марте ВВП России вырос на 1,8%. Также ускорилась потребительская активность: рост оптовой торговли составил 8%, а розничной — 6,2%.

Уровень безработицы остается минимальным — 2,2%. Промышленное производство в марте выросло на 2,3%, а обрабатывающая промышленность — на 3%. Президент подчеркнул, что важно закрепить положительную динамику и сделать экономический рост более устойчивым.

Глава Минэкономразвития Максим Решетников на встрече с Путиным заявлял, что рассчитывает на продолжение мартовской тенденции восстановления экономики.