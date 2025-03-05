Путин назначил выпускника «школы губернаторов» врио главы Новгородской области

Путин назначил Дронова врио губернатора Новгородской области

Фото: РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин назначил первого вице-губернатора Новгородской области Александра Дронова временно исполняющим обязанности губернатора региона. Указ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

«Постановляю: назначить Дронова Александра Валентиновича временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области до вступления в должность лица, избранного губернатором», — отмечено в документе.

Распоряжение вступает в силу в день подписания.

Ранее пост губернатора Новгородской области занимал Андрей Никитин, который руководил регионом с 2017 года. Однако 7 февраля указом президента его отстранили от должности.

Александр Дронов — выпускник Московского автомобильно-дорожного института (МАДИ). В прошлом он занимал различные должности в органах власти, связанных с дорожным хозяйством.

В апреле 2017 года Дронов вошел в состав правительства Новгородской области, а в 2020 году стал первым вице-губернатором.

На официальном сайте правительства региона указано, что он окончил образовательную программу на базе Высшей школы государственного управления РАНХиГС, известную как «школа губернаторов». Эту программу курирует администрация президента.

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