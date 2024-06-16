Путин назначил Титова спецпредставителем по международным организациям

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин назначил бывшего бизнес-омбудсмена России Бориса Титова специальным представителем главы государства по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. Указ о назначении опубликовали на официальном сайте правовых актов.

Путин подписал документ в воскресенье, 16 июня.

С 2020 по 2022 год эту должность занимал Анатолий Чубайс.

Ранее думская фракция «Справедливая Россия — За правду» сняла с должности председателя комитета нижней палаты парламента  по делам национальностей депутата Геннадия Семигина. Кандидатом на освободившийся пост предложили первого заместителя главы фракции Яну Лантратову.

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