Путин назначил нового посла России в Ираке

Работу в должности руководителя российской дипмиссии завершил Эльбрус Кутрашев. Он занимал этот пост с 2021 года.

«Освободить Кутрашева Эльбруса Кирилловича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Республике Ирак. <… > Назначить Печаткина Тимура Сергеевича чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Ирак», — отметили в указе.

Ранее посол России в Алжире Алексей Соломатин заявил о скором восстановлении прямых рейсов между странами. Полеты будет выполнять авиакомпания Air Algérie. По словам Соломатина, интерес алжирцев к отдыху в нашей стране заметно растет. Так, в 2025 году иностранцам выдали на 11% больше туристических виз, чем в 2024-м.