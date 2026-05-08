Путин назначил Дмитрия Щербинина замглавы Минобороны по цифровизации

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении начальника Главного управления цифрового и технологического развития Минобороны России Дмитрия Щербинина заместителем министра обороны. Об этом сообщили на сайте военного ведомства.

«Указом президента Российской Федерации назначен заместителем министра обороны Российской Федерации», — уточнили в Минобороны.

Щербинин является действительным государственным советником второго класса. Он был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и ведомственными наградами.

Щербинин с 1999 по 2005 год работал на предприятиях ОПК. Потом в различных коммерческих структурах в сфере информационных технологий. С 2017 по 2020 год занимал должность начальника департамента технологического развития и цифровой экономики в Экспертном управлении Президента России. После этого перешел в аппарат правительства.

В Минобороны Щербинин с 2024 года. Перешел после назначения Андрея Белоусова министром обороны. До 2025 года Щербинин занимал пост советника главы Минобороны.