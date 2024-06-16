Путин на следующей неделе посетит один из регионов России

Зарубин: Путин совершит поездку в один из регионов на следующей неделе

Фото: РИА «Новости»

Владимир Путин на следующей неделе совершит поездку в один из регионов России. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Репортер не уточнил, о каком именно субъекте идет речь.

«У президента России на предстоящей неделе — интересные международные контакты и командировка в один из регионов», — написал Зарубин.

Также на следующей неделе Путин проведет встречу с выпускниками военных вузов. Многие молодые офицеры уже находятся в зоне СВО или собираются на поле боя. Президент проведет совещание по миграционной политике, а в День памяти и скорби возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

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