Путин на следующей неделе посетит один из регионов России

Владимир Путин на следующей неделе совершит поездку в один из регионов России. Об этом сообщил журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
Репортер не уточнил, о каком именно субъекте идет речь.
«У президента России на предстоящей неделе — интересные международные контакты и командировка в один из регионов», — написал Зарубин.
Также на следующей неделе Путин проведет встречу с выпускниками военных вузов. Многие молодые офицеры уже находятся в зоне СВО или собираются на поле боя. Президент проведет совещание по миграционной политике, а в День памяти и скорби возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата.