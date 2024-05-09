Путин и Пашинян договорились по дислоцированным в Армении российским военным | 360°

Важное 09 мая 2024, 13:43 Путин и Пашинян договорились по дислоцированным в Армении российским военным Песков: российские военные уйдут из Армении, но останутся пограничники РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились о выводе из нескольких областей республики российских военных. В стране останутся пограничники, которые несут службу на рубежах с Ираном и Турцией. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что с просьбой сохранить пограничные посты выступил премьер-министр Армении.

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«В связи с тем, что условия изменились, <…> Пашинян и Путин согласовали этот вопрос. Но по просьбе армянской стороны российские пограничники останутся», — заявил Песков, отвечая на вопрос о выводе российских войск.

Россия ввела миротворческие войска на территорию Нагорного Карабаха в 2020 году после эскалации многолетнего конфликта с Азербайджаном. Они взяли под охрану Лачинский коридор и линию разграничения.

Это условие прописали в первом соглашение по разрешению ситуации в регионе, которое подписали президент России Владимир Путин, премьер-министр Армении Никол Пашинян и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.

В марте этого года власти Армении обратились к России с требованием вывести оставшихся военных и пограничников со своей терриитории, в том числе из аэропорта Звартноц. Секретарь Совета безопасности республики Армен Григорян объявил, что безопасность воздушной гавани обеспечат национальные пограничные войска.Вывод миротворцев с территории Нагорного Карабаха начался в середине апреля.