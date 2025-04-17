Психолог Захарова призвала запретить группы, пропагандирующие РПП

В марте российские общественные деятели обсуждали влияние онлайн-сообществ, посвященных расстройству пищевого поведения (РПП), на подростков. Психолог Татьяна Захарова в беседе с Общественной Службой Новостей подчеркнула, что группы, пропагандирующие РПП и формирующие положительный образ нездоровой худобы, фактически «пропагандируют смертельно опасное самоповреждение».

Она считает, что их необходимо блокировать — точно так же, как печально известные «группы смерти».

Возраст проявления признаков РПП снизился. Расстройства проявляются у детей уже в возрасте восьми лет. Раньше случаи ранних детских РПП не были связаны с образом тела, а теперь дети уже в начальной школе страдают от недовольства своим внешним видом и стремятся избавиться от якобы лишних килограммов.

По мнению психолога, есть существенная разница между объективной справочной информацией об РПП и пропагандой. Группы, популяризирующие РПП, показывают искаженную реальность, создавая иллюзию безопасности нездорового образа жизни.

Для решения проблемы РПП недостаточно блокировки групп. Необходимо комплексное воздействие на все факторы, способствующие развитию РПП: генетическую предрасположенность, массовую культуру и социум. Каждый родитель может сделать многое, чтобы снизить риск развития РПП у своего ребенка, заключила психолог.