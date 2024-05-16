Профессор МГУ Манойло заявил, что Путин своим визитом в Китай продемонстрировал разворот на Восток | 360°

16 мая 2024, 18:14
Профессор МГУ Манойло заявил, что Путин своим визитом в Китай продемонстрировал разворот на Восток
Визит Владимира Путина в Китай сразу после инаугурации демонстрирует разворот России на Восток. Таким мнение с изданием Life поделился профессор МГУ Андрей Манойло.
Российские власти указывают на то, что для Москвы Пекин является важнейшим, ключевым и стратегическим партнером. Сближение двух стран отражает совпадение точек зрения по поводу мироустройства, основанного на принципах многополярности, сказал собеседник издания.
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На взгляд профессора, отношения между Россией и Китаем еще никогда не были такими прочными и доверительными, как сейчас.
Владимир Путин
Китай
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