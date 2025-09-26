Участившиеся инциденты с участием президента Франции Эмманюэля Макрона на международной арене вызвали опасения у профессора МГИМО Евгении Обичкиной. В интервью ИА НСН она подчеркнула, что политическая практика сегодня основана на личных взаимоотношениях между руководителями государств, что иногда приводит к серьезным провалам и унижениям.

Одна из последних курьезных ситуаций произошла в Нью-Йорке, когда кортеж президента США преградил путь автомобилю Макрона, вынудив последнего идти пешком до здания ООН. Это напомнило предыдущие эпизоды, когда президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто комментировал поведение Макрона, намекая на недостаток уверенности.

Обичкина отметила, что, несмотря на низкий международный престиж Франции, ее роль в формировании европейской политики велика. Она подчеркнула, что Франция и Германия являются ведущими спонсорами Евросоюза, а Макрон поддерживает тесные контакты с представителями высшего звена Европейского союза. Именно благодаря активной позиции Макрона его соотечественница Урсула фон дер Ляйен заняла должность председателя Еврокомиссии.