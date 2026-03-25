Проект о поддержке «Почты России» направили в кабмин: что внесли в документ

Минцифры направило в правительство законопроект о поддержке «Почты России»

Минцифры внесло в кабмин законопроект, предусматривающий меры поддержки «Почты России». Он также нацелен на расширение спектра сервисов для граждан и обновление почтовой сферы. Об этом сообщили на сайте министерства.

В числе главных решений, вошедших в законопроект, — внедрение цифровой почтовой системы, разрешение на реализацию безрецептурных препаратов в почтовых отделениях.

Кроме того, с согласия клиента «Почта России» получит право переводить бумажные письма в электронный формат и направлять их в личный кабинет на портале госуслуг. Для усиления устойчивости рынка почтовой доставки изменятся лицензионные требования.

«Появится четкое определение понятия „посылка“ — это вложение весом до 20 килограммов. Это позволит разделить почтовые отправления и другие грузы, на которые правила почтовой связи не распространяются», — заявили в министерстве.

Как отмечал глава Минцифры Максут Шадаев, законопроект, призванный изменить работу «Почты России» затронет всех крупных игроков рынка. Цель инициативы — помочь государственным компаниям адаптироваться к конкуренции с маркетплейсами.