Проект «Малое и среднее предпринимательство» назвали в Госдуме самым востребованным

В Госдуме сообщили об одном из самых востребованных национальных проектов в 2024 году. Речь идет о программе «Малое и среднее предпринимательство». По словам члена комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексея Говырина, федеральный портал «Мой бизнес» привлек 3,5 миллиона уникальных посетителей и свыше семи миллионов просмотров в прошлом году. Об этом написал NEWS.ru .

Более 280 тысяч пользователей заходят на портал каждый месяц. В социальных сетях центров «Мой бизнес» более 700 тысяч подписчиков.

С 2025 года нацпроект войдет в состав программы «Эффективная и конкурентная экономика». Для развития предпринимательства важно предоставлять полную и прозрачную информацию о возможностях ведения бизнеса.

Говырин подчеркнул, что в 2024 году более 80% бизнесменов были осведомлены о мерах государственной поддержки. Большинство узнает о событиях в бизнес-сфере от коллег и из новостных каналов, порталов, мессенджеров и соцсетей. Реже они обращаются к тематическим видео, телевизионным новостям, специальным сайтам и чатам предпринимателей.