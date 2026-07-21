Жителей Подмосковья пригласили на международную премию «ЭкоМир-2026»

Прием заявок на соискание Международной экологической премии «ЭкоМир-2026» продолжается. Конкурс стартовал 15 июня 2026 года и проводится Российской академией естественных наук с 2003 года. Это общественная награда за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности.

В конкурсе могут участвовать как российские, так и зарубежные компании, учреждения, творческие коллективы, государственные структуры, общественные деятели и частные лица, реализующие экологические проекты.

Соревнование охватывает 11 номинаций: экологическая политика, просвещение и культура, молодежные программы, ресурсосберегающие технологии, экотовары, здоровье человека, сохранение биоразнообразия, «зеленое» строительство, ландшафтный дизайн и другие направления.

Конкурс проходит в два этапа. На первом этапе жюри отбирает заявки с подтвержденной информацией о деятельности соискателя и формирует список номинантов. На втором этапе квалифицированным большинством голосов жюри определяют лауреатов в каждой номинации.

Все номинанты получают Почетный диплом. Лауреаты I степени награждаются Дипломом и почетным серебряным знаком, лауреаты II и III степени — Дипломом и медалью лауреата.

Подробнее об условиях участия можно узнать на официальном портале премии.