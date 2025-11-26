Президент Вьетнама встретился с делегацией из Калужской области

Делегация Калужской области во главе с главой региона Владиславом Шапшой посетила провинцию Нгеан в рамках рамках рабочего визита во Вьетнам. Об этом сообщила пресс-служба администрации области.

«Спасибо президенту Вьетнама Лыонг Кыонгу за теплую встречу, возможность обсудить перспективы сотрудничества между Калужской областью и Вьетнамом», — отметил губернатор в Telegram-канале.

Шапша подчеркнул, что калужане дорожат многолетней дружбой между странами.

Он добавил, что в ходе визита рассказал вьетнамскому лидеру о результатах поездки в Нгеан, достигнутых договоренностях и дальнейших планах сотрудничества с корпорацией «Ти Эйч». С ее представителями калужская делегация в том числе обсудила вопрос разведения высокопродуктивных молочных коров.

«Представил потенциал и преимущества нашего региона. Особое внимание уделил тем направлениям сотрудничества, которые считаем наиболее перспективными», — сказал Шапша.

По его словам, область возлагает большие надежды на научно-образовательное партнерство — студенческий обмен и совместную работу по борьбе с онкологическими заболеваниями с применением радиофармпрепаратов.

«Калужские предприятия заинтересованы в установлении долгосрочных контактов с вьетнамскими партнерами. И ряд результативных переговоров провели в дни нашего визита», — заметил глава региона.

Он также поблагодарил Лыонг Кыонга за представление к государственной награде Вьетнама. Получение Медали дружбы Шапша назвал высокой оценкой работы всей команды региона по укреплению двусторонних отношений.