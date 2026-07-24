Президент Бангладеш подал в отставку по болезни

Президент Бангладеш Шахабуддин Чуппу подал в отставку. Об этом сообщило bdnews24.com.

«Я болен, поэтому все кончено», — процитировало президента издание. Чуппу добавил, что это уже общеизвестный факт.

Ранее в СМИ распространилась информация о скором уходе главы республики. В пятницу в парламенте пройдет брифинг, на котором информацию озвучат официально.

По информации «Известий», ранее в СМИ появились публикации о том, что в мае во время поездки в Лондон на лечение Шахабуддин беседовал по телефону с отстраненным от власти премьер-министром Шейх Хасиной.

Ранее ушел в отставку премьер-министр Великобритании Кир Стармер, который пробыл на посту два года. Его преемником стал Энди Бернэм, прозванный Королем Севера. Также политик сменил Стармера на посту главы Лейбористской партии.