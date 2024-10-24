Пресс-служба президента Белоруссии: заявление Лукашенко о выборах было сделано в России из-за стечения обстоятельств

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт рассказала, почему Александр Лукашенко сделал заявление о желании баллотироваться на новый срок в 2025 году именно в России, а не в республике. Об этом сообщил Life .

Эйсмонт подчеркнула, что данная ситуация стала следствием стечения обстоятельств.

«Пока мы направлялись в Казань, в Палате представителей было принято решение. Действительно, президент, как и вся белорусская делегация, узнали об этом по прилете. Российские журналисты спросили — президент ответил», — пояснила Эйсмонт.

Она также призвала не воспринимать слова Лукашенко об участии в выборах как однозначно положительный ответ. Белорусский лидер решит выдвигать свою кандидатуру только при поддержке сторонников, отметила пресс-секретарь.