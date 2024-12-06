Пресс-секретарь Кремля Песков: депутат Хинштейн справится с ролью врио губернатора Курской области

Депутата Государственной думы Александра Хинштейна назначили на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Парламентарий справится с этой ролью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
Представитель Кремля указал на чрезвычайную востребованность в кризисном управлении.
«Этим и будет заниматься Александр Хинштейн. Каждый человек хорош в работе в своем режиме. По мнению [Владимира] Путина, с этой ролью может справиться Хинштейн», — сообщил Песков.
Он также отметил, что главное в регионе — это люди. После завершения работы российских военных в Курской области начнутся мероприятия по восстановлению субъекта, отметил пресс-секретарь.
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