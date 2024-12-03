Представитель МИД РФ Захарова: Зеленский имел в виду ФРГ, отправив Россию «на три буквы»

Владимир Зеленский отправил Россию «на три буквы» во время обсуждения методов достижения мира на совместной конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, прибывшим в Киев. Это заявление прокомментировала News.ru официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Шольц и не догадывается, что Зеленский имел в виду ФРГ», — отметила дипломат.

Канцлер ФРГ прибыл в столицу Украины в понедельник, 2 декабря. Последний визит Шольца в Киев состоялся в июне 2022 года. Тогда он участвовал в переговорах с украинскими властями вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.