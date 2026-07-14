Представитель МИД РФ Захарова иронично ответила на слова Каллас о «геополитическом значении» рыбы
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова прокомментировала ситуацию с инициативой Евросоюза о запрете импорта российской рыбы в рамках 21-го санкционного пакета. Об этом сообщил сайт KP.RU.
Продукт все же не попадет под ограничения. Глава диппредставительства ЕС Кая Каллас, выступая на пресс-конференции, объяснила соответствующее решение «геополитическим значением» рыбы.
«Пока Каллас разбиралась с геополитическим занижением рыбы, она протухла. И не только рыба», — отреагировала Захарова.
По словам Каллас, страны Евросоюза полностью отказались от введения ограничений на российскую рыбу в новом санкционном пакете.