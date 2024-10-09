Кандидат в президенты США Камала Харрис допустила оскорбления в адрес президента России Владимира Путина. В беседе с Life свое мнение по этому поводу озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
По его словам, данная ситуация — признак нехватки такта у американского истеблишмента.
«По всей видимости, такой лексикон является сейчас частью политической культуры американского истеблишмента. Здесь можно только выразить сожаление», — высказался Песков.
Он также напомнил, что глава РФ никогда не позволял себе грубость в отношении политиков, в том числе из недружественных стран.
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