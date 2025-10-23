Председатель Верховного Совета Хакасии Сокол встретился с новым главой Кировского сельсовета

Председатель Верховного Совета Хакасии Сергей Сокол провел рабочую встречу с избранным главой Кировского сельского совета Алексеем Золотухиным. На сентябрьских выборах более половины жителей муниципалитета отдали голоса за Золотухина, сообщил сайт «Государственный новости» .

Сокол отметил, что для Алексея Золотухина руководящая должность в муниципалитете — новое направление профессиональной деятельности, и сейчас он изучает принципы управления территорией.

Председатель Верховного Совета выразил уверенность в будущих положительных результатах работы нового руководителя и подчеркнул наличие у него серьезного настроя на продуктивную деятельность и решение вопросов развития территории.