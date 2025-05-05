Предложение о расширении статуса ветерана подготовили в Госдуме

Принятый Госдумой и вступивший в силу закон о предоставлении статуса ветерана необходимо расширить и включить туда работающих в зоне боевых действий военных корреспондентов, а также стоящих на защите границ прифронтовых областей военных и добровольцев. С таким обращением к правительству обратился лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Копия его заявления есть в распоряжении 360.ru.

Депутат напомнил, что сейчас статус ветерана боевых действий получают военные, сотрудники силовых структур, а также добровольцы, отражавшие попытки противника на границе и в прифронтовых регионах.

Но список таких территорий определяет правительство, и пока в нем есть только Курская область.

«Мы призываем кабмин как можно быстрее распространить действие закона на все прифронтовые регионы», — заявил Миронов.

Также он напомнил, что ко второму чтению закона о ветеранах фракция «Справедливая Россия — За правду» внесла поправки о предоставлении такого статуса для военкоров. Но тогда депутаты их отклонили, объяснив, что для этого нужен отдельный законопроект.

Миронов подчеркнул, что он намерен добиваться принятия своей инициативы, потому что рискующие своей жизнью корреспонденты и их семьи должны получить положенные им льготы и выплаты в случае ранения или гибели.

Закон о предоставлении статуса ветеранов военным, принимавшим участие в боевых действиях в областях, прилегающих к зоне проведения специальной военной операции, президент России Владимир Путин подписал в конце апреля. Документ предусматривает предоставление статуса ветерана в том числе участникам добровольческих формирований и сотрудникам силовых структур.