Правительство вышло на завершение работы над нацпроектами

Путин: правительство приступило к финальной работе над новыми нацпроектами

Фото: РИА «Новости»

Президент Владимир Путин заявил, что правительство России завершает работу над новыми национальными проектами и представит все подготовленные предложения на заседании Совета по стратегическому развитию. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент добавил, что основной задачей министров является разработка механизмов взаимодействия всех уровней власти, партнерства государства с обществом, бизнесом и институтами развития.

«Реализуя наши планы, мы в первую очередь опираемся на положение дел в экономике, поскольку именно индустриальный, торговый, логистический, финансовый потенциал определяет ресурсные и бюджетные возможности государства», — заявил глава государства.

Президент отметил, что в национальных проектах недопустимы «пустышки, проходные, холостые пункты для бюрократической галочки». Он потребовал достижения реальных результатов и практических позитивных изменений в жизни россиян.

Ранее в ходе выступления президент заявил, что ВВП России за первые шесть месяцев 2024 года вырос на 4,6%.

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