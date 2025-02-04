Правительство утвердило порядок конфискации зарубежных активов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности утвердила проект закона, определяющего механизм конфискации зарубежных активов в ответ на действия иностранных государств по отношению к России и Центральному банку. Об этом сообщил РБК .

В законопроекте назвали несколько оснований для конфискации зарубежных активов.

В первую очередь — это нарушение договорных обязательств, выражающееся в изъятии у России государственных облигаций этих стран или доходов от них.

Также основанием для конфискации будет считаться нарушение обязательств участников финансовых рынков, проявляющееся в блокировке и списании средств с открытых в России счетов из-за санкций.

Кроме того, неосновательное обогащение частных лиц от приобретения или сбережения имущества в результате изъятия российских активов также будет являться основанием для предъявления требований к иностранным активам. К примеру, такое обогащение может наступить в результате получения выплаты из специального фонда, который США могут сформировать за счет российских активов.

Ранее стало известно, что Минюст Украины планирует национализировать активы российской нефтяной компании «Татнефть», которые оценивают в 47,2 миллиона долларов. Среди активов, подлежащих конфискации, называют нефтебазы, автозаправочные станции и транспортные средства.