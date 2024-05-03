Правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото | 360°

Власть 03 мая 2024, 03:54 Правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото Freepik

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Действие экспортной пошлины на золото отменили, следует из постановления правительства России. Документ разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.

Правительство вывело золото из-под действия «курсовой» экспортной пошлины, постановление подписали 25 апреля 2024 года. Оно вступило в силу с момента опубликования.

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Экспортная пошлина на золотосодержащие концентраты продолжает действовать.

В начале января стало известно, что Минфин России ведет разработку законопроекта, который ограничит вывоз золота из страны физическими лицами. Ограничение на вывоз золота будет выражено в фиксированных объемах, которые будут «небольшими».