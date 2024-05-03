Правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото | 360°

03 мая 2024, 03:54
Правительство России отменило действие экспортной пошлины на золото
Действие экспортной пошлины на золото отменили, следует из постановления правительства России. Документ разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.
Правительство вывело золото из-под действия «курсовой» экспортной пошлины, постановление подписали 25 апреля 2024 года. Оно вступило в силу с момента опубликования.
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Экспортная пошлина на золотосодержащие концентраты продолжает действовать.
В начале января стало известно, что Минфин России ведет разработку законопроекта, который ограничит вывоз золота из страны физическими лицами. Ограничение на вывоз золота будет выражено в фиксированных объемах, которые будут «небольшими».
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