Правительство расторгло соглашение о мореплавании между Россией и Украиной

Мишустин подписал указ о расторжении соглашения России и Украины о мореплавании

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Украиной о мореплавании, подписанного в марте 2012 года. Документ опубликовали на портале правовой информации .

Соглашение, которое заключили правительство России и кабинет министров Украины, включало в себя меры по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Министерству иностранных дел поручили уведомить украинскую сторону о прекращении действия документа.

В прошлом году власти предоставили керченскому войсковому соединению № 6942 часть Азовского моря для использования в целях обороны государства. Согласно распоряжению, подписанному Мишустиным, часть акватории Азовского моря передали военнослужащим в обособленное пользование на следующие 20 лет, в течение которых доступ к акватории для гражданских лиц будет закрыт.