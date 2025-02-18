Правительство расторгло соглашение о мореплавании между Россией и Украиной

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия соглашения с Украиной о мореплавании, подписанного в марте 2012 года. Документ опубликовали на портале правовой информации.
Соглашение, которое заключили правительство России и кабинет министров Украины, включало в себя меры по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.
Министерству иностранных дел поручили уведомить украинскую сторону о прекращении действия документа.
В прошлом году власти предоставили керченскому войсковому соединению № 6942 часть Азовского моря для использования в целях обороны государства. Согласно распоряжению, подписанному Мишустиным, часть акватории Азовского моря передали военнослужащим в обособленное пользование на следующие 20 лет, в течение которых доступ к акватории для гражданских лиц будет закрыт.
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