Правительство продлило повышенные пошлины на ряд товаров из недружественных стран

Повышенные пошлины на импорт из недружественных стран будут действовать до конца 2025 года. Постановление правительства России власти разместили на официальном сайте опубликования правовых актов.

Ввозные пошлины продлили на ввоз косметики, алкоголя, оружия, стройматериалов, аккумуляторов и другой продукции. Ранее предполагалось, что действие повышенных пошлин на такие товары закончится 31 декабря 2024 года.

В Министерстве экономического развития отметили, что решение связано с продолжением санкционного давления со стороны недружественных государств.

Представители ведомства подчеркнули, что меры направлены на поддержку российских производителей, которые либо сталкивались с неравной конкуренцией, либо смогли за короткий срок заместить импорт аналогичной продукцией, востребованной на внутреннем рынке.

Правительство России в 2023 году также ограничило импорт готовой продукции из рыбы и морепродуктов и повысило ввозные пошлины на вино и некоторые другие товары из недружественных стран. Поправки к проекту постановления подписал премьер-министр Михаил Мишустин.