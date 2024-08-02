Правительство Москвы заключило три межрегиональных офсетных контракта

Москва начнет получать продукцию для благоустройства и автодорожного строительства по офсетным контрактам. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Офсетным называется долгосрочный контракт, по которому сторона в обмен на поставки товаров или услуг обязуется инвестировать в поставщика.

«Столица первой среди регионов России начала заключать межрегиональные офсетные контракты. На сегодня город заключил три межсубъектных договора в сфере благоустройства и дорожного строительства», — рассказал заместитель мэра.

Первый такой договор заключили с Карелией. Инвестор локализует в республике производство щебня и обязуется закупить за 10 лет около 13,7 миллиона тонн, чтобы строить в Москве дороги.

В Оренбургской области по готовому контракту модернизируют производство тюльпанов. За 10 лет необходимо будет приобрести около 104,8 миллиона луковиц на сумму 2,5 миллиарда рублей.

Во Владимирской области за два года построят завод по производству стабилизирующей добавки для щебеночно-мастичных асфальтобетонов, которая используется для повышения прочности дорожных покрытий. Регионы же должны будут закупать 7,9 тысячи тонн продукции ежегодно.

«Механизм офсета позволяет обеспечить гарантированный спрос на производимую продукцию и привлечь дополнительные инвестиции в развитие высокотехнологичных импортозамещающих производств», — отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Он заявил, что с 2017 года Москва заключила 22 таких контракта на общую сумму около 413 миллиардов рублей, они дали около семи тысяч рабочих мест. По восьми договорам в столицу уже начались поставки.