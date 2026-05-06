Правительство Дагестана отправили в отставку

Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Федор Щукин отправил в отставку правительство республики. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

«Правительство Дагестана отправлено в отставку. Указ об этом сегодня подписал врио главы региона Федор Щукин», — заявили власти.

Действующее правительство продолжит свои функции до формирования нового состава. Врио председателя правительства Дагестана назначили Магомеда Рамазанова.

Предыдущий глава республики Сергей Меликов сообщил об отставке 4 мая. Он отметил, что ушел по собственному желанию. Нового главу республики изберут в сентябре. До этого времени исполнять обязанности главы будет бывший председатель Верховного суда республики Федор Щукин.

Меликов попросил пока не переводить его на новый участок работы, чтобы помочь новому руководителю адаптироваться.