Великобритания была вынуждена оправдываться перед Брюсселем за выдачу лицензии, разрешающей ввоз дизельного топлива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах. Как пояснил чрезвычайный и полномочный посол РФ в Британии Андрей Келин, изначально Лондон ввел полный запрет на такие поставки, руководствуясь «фантазиями о собственном политико-экономическом величии». Его слова передал сайт телеканала «Звезда» .

Власти не учли тот факт, что около половины потребления дизеля в стране обеспечивается за счет импорта, а 65% керосина поставляется из Персидского залива.

Такая политика, по его словам, создала критическую уязвимость для британской экономики, которая особенно остро проявилась на фоне конфликта вокруг Ирана, ударив по этому слабому месту. В результате власти выпустили лицензию, которая вызвала серьезное беспокойство у европейских чиновников. Комиссар по торговле из Брюсселя потребовал немедленных разъяснений, настаивая на том, что компромиссов в поддержке Киева быть не может, и британцам пришлось пообещать отменить это решение при первой же возможности.