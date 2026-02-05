После ЧП в красноярской школе в регионе хотят запретить продавать ГСМ детям

В Красноярском крае подготовили нормативно-правовой акт, запрещающий продажу ГСМ и легковоспламеняющихся материалов несовершеннолетним. Об этом заявил начальник управления губернатора региона по безопасности Александр Иванов на заседании регионального штаба.

«Нами подготовлен нормативно-правовой акт о запрете горюче-смазочных материалов и легковоспламеняющихся материалов именно несовершеннолетним», — процитировал чиновника ТАСС.

Документ подготовили на фоне недавних событий в красноярской школе. Восьмиклассница пронесла в учреждений бутылку с бензином, облила туалет, одноклассников и все на своем пути, после чего подожгла жидкость. Также девочка ранила других детей молотком.

Три ребенка сейчас все еще находятся в реанимации, врачи оценивают состояние пациентов как тяжелое.