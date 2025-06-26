Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал трибунал по Украине рассмотреть преступления президента Украины Владимира Зеленского и его окружения, а также представителей ЕС, США и Великобритании. Он разместил пост в своем аккаунте в соцсети X .

Медведев прокомментировал подписание соглашения между Советом Европы и Украиной о создании трибунала. Он усомнился в объективности будущего суда и предложил альтернативных кандидатов для осуждения — в том числе бывшего президента США Джо Байдена.

«Так называемый Совет Европы вместе с так называемой Украиной создали „трибунал“ по агрессии. Может, стоит посадить кровавого киевского клоуна и его банду? Это ведь они организовали агрессию. Или может они хотят наказать представителей ЕС и Британии? Байдена?» — написал Медведев.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Зеленский воспринимает снижение интереса к себе с агрессией и предпринимает резкие действия для привлечения внимания. Ее слова привел RT.